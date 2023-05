Rádio Educativa FM transmite, ao vivo, partida entre Operário e Ferroviária de Araraquara

O Operário Futebol Clube estreia como único representante do Mato Grosso do Sul neste fim de semana pela série D do Campeonato Brasileiro em jogo contra o Ferroviária de Araraquara, em Araraquara, no interior de São Paulo.

A partida será neste sábado, 6, às 16h do horário local, mas a Resenha Esportiva terá início a partir das 15h30 pela Cultura FM 97,3 de Araraquara e será transmitida pela FM 104,7, com narração de José Roberto Fernandes.

Sob o comando do técnico Celso Rodrigues, o Galo entra na disputa após quatro anos e vai jogar em um dos grupos mais complicados, com clubes do interior de São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais.

A Fertel (Fundação Estadual Jornalista Carlos Chagas de Rádio e TV Educativa em Mato Grosso do Sul) tem apostado nas coberturas e transmissões de eventos como esse, importantes para o cenário local que se destaca nos esportes e cultura local, levando o nome do nosso Estado para além das fronteiras sul-mato-grossenses.

Recentemente, a parceria com a Cultura de São Paulo foi renovada com a presença do diretor-presidente da Fertel, Elias Mendes e demais representantes da Rádio e TV Educativa de MS.

“Para nós é importante estarmos presentes nesses momentos que envolvem o nome do nosso Estado e a Fundação tem acompanhado eventos como esse com o objetivo de proporcionar aos amantes do futebol a oportunidade de acompanhar o desenrolar dos campeonatos”, afirma Elias.

Operário Futebol Clube e Ferroviária estão no Grupo A7 da Série D do Brasileiro e se enfrentam na Arena da Fonte Luminosa. O time recebe reforço dos novos contratados para a disputa do Brasileiro, como o volante Lucas Hulk, os meias Igor Vilela e Gean e os atacantes Kiko e Firmino Coruja.