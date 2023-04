Aquidauana estreia com vitória campeonato Escolar de Futebol

Atletas que representam o Estado / (Foto: Divulgação)

Representando Mato Grosso do Sul na IX E dição do Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino, em Palmas, no Tocantins, a equipe do Cejar (Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro de Aquidauana) estreou a competição com vitória por 5 a 1 contra a Escola Dona Leonor Porto, de Pernambuco.

Os jogos começaram nesta segunda-feira (24) e segue até domingo (30). O campeonato classificará a equipe para o mundial, em Rabat, no Marrocos, de 22 a 31 de julho deste ano, que será garantida pelo time vencedor.

Além das 16 atletas aquidauanenses convocadas para o campeonato, a delegação do Estado representante na comissão técnica que é professor Wellington Moresco – diretor-presidente da Fundação de Esportes de Aquidauana e técnico da equipe, 01 (um) chefe de delegação, que é o professor Mário Augusto Flores Portocarrero e 01 (um) oficial de arbitragem de futebol, Ivanilson Antônio Magalhães da Costa.

As atletas aquidauanenses que estão disputando a competição são: Ana Paula de Souza Gaia Santos, Cibelly Crispim da Silva, Eduarda Vitória Benites Sanches, Emily Iasmin Dorneles Marques, Gabriely de Souza Lopes, Gabrielly Lorgia do Amaral Cuenca, Julia Coelho Figueredo, Kéury Batista dos Santos, Lorrayne Karolaynne Chaves Cristaldo, Maria Clara Bonifácio de Souza, Maria Eduarda Silva Batista, Rayka Vithoria Souza Venerando, Rayssa Estéfany Silva Tomaz, Stéphani Ortiz Acosta Mendonça, Tamiris Pereira Rodrigues e Viviane Vargas Silvério.

A equipe aquidauanense participa do campeonato com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da FEMA (Fundação de Esportes do Município) e da FEEMS(Federação Escolar de Mato Grosso do Sul ).

A realização do Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino é da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, em parceria com a Federação Tocantinense de Desporto Escolar, Governo Federal, pelo Ministério do Esporte. O evento tem o apoio do Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Educação e Juventude do Estado do Tocantins e Secretaria de Esportes e Juventude e patrocínio da Pronto Fibra.

