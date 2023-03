Representando MS, judocas de Aquidauana conquistam participação no Brasileirão

Delegação de Aquidauana / (Foto: Divulgação)

A delegação de judô de Aquidauana, formada por atletas dos programas sociais Bombeiros do Amanhã, Pelotão Esperança e da Academia Top Fight/Judô Moura, venceram etapas do Meeting Estadual de Judô, disputado em Campo Grande, no ginásio do Rádio Clube Campo no último sábado ((11). A vitória garante a participação no Brasileirão.

Os representantes aquidauanenses conquistaram 12 medalhas no total, sendo uma de ouro, seis de prata e cinco de bronze. A equipe conta como responsável o sansei Oswaldo Benevides Junior e apoio da Fundação de Esportes.

O torneio também serviu como contagem de pontos para os judocas serem selecionados para representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Judô, Região IV em Brasília, Distrito Federal, nos dias 31 de março a 2 de abril.

As Judocas Anna Clara e Lorraine Castro ambas da categoria Sub-13 que são alunas do Pelotão Esperança e Bombeiros do Amanhã respectivamente, conseguiram pontuação e estão confirmadas na delegação sul-mato-grossense que vão disputar o Campeonato Brasileiro no Distrito Federal.

Também conseguiram a pontuação necessária e estão confirmados no Brasileiro, o judoca Leandro Gabriel (Sub-13), Isadora Sadhas de Morais (Sub-13), Anna Beatriz Alegre Mendes (Sub-18) e Flavia Thaiza Alonso Costa que vai disputar o torneio em duas categorias (Sub-18 e Sub-21) integram a equipe da Academia Top Fight/Judô Moura de Aquidauana.