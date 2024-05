Representante de MS na série D demite técnico e contrata substituto no mesmo dia

Alan George comandou o Manauara em 2021 / João Normando/FAF

A diretoria do Costa Rica, representante do Mato Grosso do Sul em competições nacionais, não perdeu tempo e já escolheu um técnico para substituir Gian Rodrigues, demitido na manhã de ontem (14). Alan George foi anunciado pelo clube para ocupar o cargo na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

"O professor Alan George, de 51 anos, teve sua última atuação no Manauara-AM do Amazonas. Seja bem-vindo, professor Alan. Estamos na torcida para que sua passagem pelo CREC seja repleta de conquistas e vitórias", diz uma postagem nas redes sociais do clube.

Natural de Anápolis, em Goiás, o novo técnico do CREC possui passagens por clubes como Velo Clube-SP, CRB-AL, Gama-DF, Anapolina-GO, Botafogo-DF, Anápolis-GO e, antes do Manauara, esteve à frente do Brasiliense-DF em 2023, tanto na base quanto no profissional.

Na passagem pelo Manauara, conhecido como "Robô", Alan comandou o time em oito jogos, obtendo três vitórias, três empates e duas derrotas. Ele esteve à frente do clube na Copa do Brasil, Copa Verde e também no segundo turno do Campeonato Amazonense, chegando até a semifinal.

A estreia de Alan George está prevista para o próximo domingo (19), quando o Costa Rica enfrentará o Pouso Alegre-MG pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.