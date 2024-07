Resultados da Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem em Piraputanga

Atletas e a organização do Campeonato / O Pantaneiro

No último final de semana, ocorreu a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida, nas modalidades clássica e sprint (provas de velocidade), nas corredeiras do Rio Aquidauana, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana/MS.

O evento foi organizado pelo Clube de Regatas Aquidauana (CRA), em parceria com a Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul (FCaMS) e a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa). O evento contou com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), da Prefeitura Municipal de Aquidauana e da Fundação de Esporte do Município de Aquidauana (Fema).

As competições foram intensas e emocionantes, atraindo canoístas de todo o país que enfrentaram as desafiadoras corredeiras do Rio Aquidauana. Os atletas mostraram suas habilidades e dedicação, proporcionando um espetáculo para os espectadores presentes.

Confira abaixo os resultados das provas:

Modalidade Clássica:

Fonte: CBCa

Modalidade Sprint: