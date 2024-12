Reunião com líderes da canoagem discute investimentos e projetos em MS

Reunião nesta manhã / Divulgação

Na tarde desta quinta-feira, 19, uma reunião com o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCA), Rafael Girotto, e o presidente da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul, Gustavo Figueiró, discute temas relevantes para o desenvolvimento da canoagem no estado, com foco em investimentos e ações para impulsionar o esporte no Estado.

Entre os tópicos abordados, destacaram-se a importância de inserir a canoagem nas escolas, utilizando-a como ferramenta de transformação e desenvolvimento dos alunos. Também foi discutida a necessidade de promover a sustentabilidade ambiental, unindo a prática esportiva à preservação dos recursos naturais.

O objetivo é envolver ainda mais o Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande nesse grande projeto, visando a construção e formação de novos campeões. O encontro foi uma oportunidade para reforçar a importância da colaboração entre as entidades e o poder público para fortalecer a canoagem no estado.

Luiz Alberto Romualdo, professor, conselheiro e atleta da Federação de Canoagem de MS, também esteve presente e destacou o potencial da canoagem como instrumento de transformação social e educacional.