Rodada do Campeonato Brasileiro tem vitórias de grandes times

Liamara Poli, Grêmio

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro teve diversos jogos na noite de domingo (28). Entre os destaques, estão as vitórias do Atlético-MG, Grêmio e Athletico diante do Corinthians, Vasco e Cuiabá, respectivamente.

Na Arena MRV, casa do Galo, gols de Hulk deram a vitória ao Atlético-MG. Yuri Alberto chegou a marcar para o Timão, mas não deu para embalar um empate, conforme o Campo Grande News. O paulista teve chances de igualar durante pênalti de Garro. Com a vitória, o Galo subiu para o nono lugar, com 28 pontos. O Corinthians é o 15º, com 19.

Já o Tricolor Gaúcho deu adeus a zona de rebaixamento ao vencer o Vasco por 1 a 0 na Arena Condá. Soteldo marcou o gol da vitória que deixou o time com 18 pontos, fora do Z4 pelo critério de desempate. O Cruzmaltino, com 23, segue em 11º.

Por fim, o Athlético superou o Cuiabá e fez 2 a 1 na Arena Pantanal. Julimar e Di Yorio marcaram pelo Furacão. A jogada do primeiro gol foi criada por Cuello, logo aos 10 minutos. O argentino recebeu na ponta direita, levantou a cabeça para tabelar com Zapelli e cruzou rasteiro para Julimar completar.

Nos acréscimos da etapa final, Erick entrou na área, contou com erro da zaga e serviu Di Yorio que, aos 48 minutos, apenas empurrou para as redes. No minuto final, aos 51, Deyverson recebeu na área, limpou a zaga e fez o gol de honra do Cuiabá.

O resultado colocou o Atlético em oitavo lugar com 28 pontos conquistados. Entretanto, o Cuiabá é o décimo oitavo, portanto, está no Z4, e soma 17 pontos.

Outros resultados da rodada:

Atlético-MG 2 x 1

Grêmio 1 x 0 Vasco

Cuiabá 1 x 2 Athletico

Bragantino 0 x 1 Fluminense

Flamengo 2 x 0 Atlético-GO