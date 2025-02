Rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense promete definir os rumos da liderança na Série A

Partida na próxima quinta / FFMS

A 5ª rodada da Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense promete ser emocionante, com jogos decisivos pela liderança da competição. A jornada começa nesta quarta-feira (05), às 15h30 (horário local), com o confronto entre o quarto colocado e o lanterna da tabela. Na quinta-feira (06), a rodada se encerrará com um duelo às 20h entre o FC Pantanal e o Naviraiense, atual sétimo colocado, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

A disputa pela liderança segue acirrada. O Corumbaense, atual líder da Série A, enfrentará o Operário, quinto colocado, às 20h no estádio Jacques da Luz. O Operário jogará em casa e, se vencer, pode assumir a ponta da tabela, dependendo de outros resultados. Para garantir uma boa festa para seus torcedores, o Galo da Capital colocou todos os ingressos para a torcida local com desconto de meia-entrada.

Além disso, o time de Campo Grande criou uma ação especial para atrair o público: crianças pequenas que estiverem acompanhadas por pais ou responsáveis, e vestirem o uniforme do time, poderão entrar com um jogador no início da partida.

A partida entre Corumbaense e Operário será transmitida pela CarijóTV, canal oficial do Corumbaense, e também pela TV FFMS, no YouTube, a partir das 19h30.

Outras equipes estão de olho no topo da tabela: Ivinhema, FC Pantanal, Dourados e Costa Rica-MS. Todos esses times, dependendo de uma combinação de resultados, podem se manter na disputa pela liderança nesta rodada.

Jogos escalonados

Após o confronto das 15h30, os outros jogos acontecerão em horários escalonados: às 18h, Aquidauanense e Costa Rica-MS se enfrentam no estádio do Noroeste. Às 19h, será a vez de Ivinhema e Águia Negra jogarem no estádio Saraivão. O jogo entre Corumbaense e Operário fecha a rodada às 20h.