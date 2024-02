Rodrigo Cascca deixa o cargo de treinador do Costa Rica

Rodrigo Cassca não é mais treinador do CREC / Divulgação

O atual campeão estadual, Costa Rica Esporte Clube, anunciou hoje, no início da tarde, a saída do treinador Rodrigo Cascca. A decisão, conforme divulgado pelo clube em nota oficial, foi tomada de comum acordo, após um pedido do próprio técnico.



Rodrigo Cascca deixa o comando do time em um momento crucial da temporada, e o clube já busca alternativas para comandar a equipe no próximo jogo, marcado para este sábado, às 16h, contra a Portuguesa. Segundo informações apuradas pelo O Pantaneiro, o auxiliar técnico Marcos Tiquinho ou o diretor de futebol, conhecido como Sandrinho podem dirigir a equipe neste compromisso.

A escolha do novo comandante é aguardada com expectativa, tanto pela equipe quanto pelos torcedores, e a decisão deve ser anunciada antes do confronto contra o Operário, previsto para o dia 3 de março.

O Costa Rica Esporte Clube fez questão de agradecer o trabalho de Cascca, reconhecendo os esforços e a dedicação do treinador durante o seu período à frente do time. Em sua declaração, Cascca mencionou o desejo de buscar novos caminhos e oportunidades profissionais para a temporada.

Rodrigo Cascca - Um nome reconhecido no cenário do futebol sul-mato grossense, Cascca possui um histórico de conquistas. Ele levou o Águia Negra aos títulos estaduais em 2019 e 2020, além de comandar o Naviraí na conquista da Série B, garantindo o acesso à primeira divisão estadual em 2022. Seu último feito foi à frente do Nação, time de Santa Catarina, onde conquistou o título da Série B em 2023, promovendo a equipe para a Série A em 2024 e recebendo o prêmio de melhor técnico do campeonato.