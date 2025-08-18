Santos perde de 6 a 0 para o Vasco e Neymar vai às lágrimas

Esta é também a maior derrota na carreira do craque
Choro de Neymar / UOL
O Santos levou uma goleada do Vasco de 6 a 0, na rodada deste domingo (17) do Brasileirão e Neymar deixou o campo do Morumbi chorando. Esta é também a maior derrota na carreira do craque.
“Foi uma m…, foi uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo tem que colocar a cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer, porque a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos no campo hoje, acho que não precisa nem entrar em campo quarta-feira”, foram algumas das palavras de Neymar após o resultado catastrófico deste domingo.
Mesmo fazendo parte da Seleção Brasileira, quando ocorreu o fatídico e inédito 7 a 1 para Alemanha, Neymar não jogou naquele dia. Ele havia sofrido uma lesão nas quartas de final, contra a Colômbia e ficou fora da competição.
Neymar chorou bastante após o encerramento da partida. O treinador do Vasco, Fernando Diniz, foi quem ofereceu o ombro amigo para o atacante soltar as lágrimas.
