Santos vence o Juventude por 3x1 com dois gols de Neymar

Raul Barreta, Santos

O Santos venceu o Juventude por 3 a 1 na noite de segunda-feira (4), no Morumbi, estádio do São Paulo, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida teve dois gols do Neymar e com o resultado, o Peixe chegou a 18 pontos e subiu para o 15º lugar na tabela.

Aos 39 minutos, Barreal ampliou para o Santos, aproveitando sobra na área após finalização do companheiro Rollheiser. O Juventude não se acomodou e conseguiu descontar aos 46 minutos, com Wilker Ángel, que subiu mais alto que a defesa santista e cabeceou após escanteio cobrado por Marcelo Hermes.

No segundo tempo, o Santos voltou com mudanças na equipe, mantendo o controle do jogo. O Juventude pressionou, mas teve dificuldades para superar a defesa do adversário. O goleiro Gabriel Brazão foi um dos destaques, realizando defesas decisivas que impediram o empate do Juventude.

Neymar deu números finais à partida aos 34 minutos, ao converter pênalti sofrido por Luca Meirelles. O camisa 10 esperou a queda do goleiro e bateu rasteiro, marcando seu segundo gol na partida. Antes disso, Neymar já havia perdido uma chance clara, após falha de Caíque Gonçalves.

A vitória deixa o Santos mais próximo de se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Juventude segue na luta para escapar da degola.

Na próxima rodada, o Santos visita o Cruzeiro no domingo (10), às 17h30 (horário de MS). O Juventude recebe o Corinthians na segunda (11), às 19h.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!