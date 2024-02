Santos vence São Paulo e se classifica no Campeonato Paulista

Divulgação

Durante partida no Campeonato Paulista, o Santos venceu o clássico diante do São Paulo no Estádio Morumbis na noite desta quarta-feira (14). O time da Vila Belmiro fez gol de pênalti com Morelos. Com isso, a equipe alvinegra está classificada para as quartas de final do Campeonato Paulista.

Ainda em São Paulo, o Corinthians reencontrou o caminho das vitórias, conforme o Campo Grande News.

A equipe goleou o Botafogo-SP por 4 a 1 no Estádio Santa Cruz. Em Itu, Ituano e Mirassol ficaram no empate em 1 a 1. Já o Bragantino venceu a Ponte Preta por 1 a 0.

No Rio de Janeiro, clássico marcado por polêmica e muitos cartões no Estádio Maracanã. Em relação aos gols, nenhum para Fluminense e Vasco da Gama. O Botafogo fez 3 a 0 para cima do Volta Redonda e o Sampario Corrêa fez 2 a 1 sobre o Madureira.

Por falar em Fogão, o time tem definido o adversário na fase 2 da Copa Libertadores. O Aurora, da Bolívia, eliminou o Melgar, do Peru, na competição. Este foi o único jogo da Copa nesta quarta-feira.

Em Minas Gerais, cinco jogos movimentaram a 5ªrodada: Pouso Alegre 1-0 Democrata; Atlético Mineiro 1-1 Tombense; Uberlândia 1-2 Itabirito; Patrocinense 2-1 Ipatinga e Villa Nova 1-4 Athletic.

Pelo Campeonato Gaúcho, quatro jogos pela 8ª rodada: Santa Cruz 1-1 Avenida; Ypiranga 0-0 Grêmio; Guarany 2-0 Novo Hamburgo e Internacional 3-1 Brasil-RS.