São Paulo e Flamengo enfrentam times chilenos na Libertadores da América

Marcelo Cortes, CRF

Na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América com sequência nesta quarta-feira (10), há dois confrontos entre Flamengo e São Paulo diante de times chilenos.

O Flamengo enfrenta o Palestino-CHI, a partir das 20h30 (de MS), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo grupo E. O time ainda busca sua primeira vitória no torneio.

Assim, uma provável escalação do técnico Tite tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

No mesmo horário, o São Paulo recebe o Cobresal-CHI no estádio do Morumbi, na capital paulista, pelo grupo B. Assim como o Flamengo, o Tricolor também está atrás do seu primeiro triunfo na competição.

O São Paulo, do técnico Thiago Carpini, deve começar o jogo com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Luciano, Erick e James Rodríguez; André Silva.

Libertadores da América

18h Atlético-MG x Rosario Central-ARG

20h30 Flamengo x Palestino-CHI

20h30 São Paulo x Cobresal-CHI

Copa Sul-Americana

18h Fortaleza x Nacional Potosi-BOL

20h Internacional x Real Tomayapo-BOL

20h30 Racing-ARG x Bragantino