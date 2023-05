Saúde realiza torneio esportivo em alusão ao Dia do Trabalho

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU) por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador vai realizar no próximo dia 27 de maio, um torneio esportivo em homenagem ao Dia do Trabalho.

O evento terá início às 7horas e tem por objetivo promover a integração dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, valorizando o trabalho em equipe e proporcionando momento de lazer aos servidores e seus familiares.

Os jogos serão realizados no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana com as seguintes modalidades: voleibol misto e futebol de salão masculino e feminino. Os confrontos serão definidos conforme sorteio realizado um dia antes do evento.

O torneio conta com apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, Fundação de Esportes do Município (FEMA) e Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).