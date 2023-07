SEDUC de Anastácio alcança o vice-campeonato em Goias

Seduc Sub-17 / Divulgação

Os jovens atletas do SEDUC de Anastácio, representando o Mato Grosso do Sul, conquistou o vice-campeonato na categoria sub-17, na cidade de Jataí, no estado de Goiás.



O embate decisivo ocorreu em um confronto contra o time local Jataiense. Durante o tempo regulamentar, as duas equipes se mantiveram em pé de igualdade, empatando em 1 a 1, levando a disputa para as cobranças de penalidades máximas. Nos penaltis a equipe local venceu, e foi campeão da 8ª Copa Águas Termais.



O presidente do clube, Wilson Santana, ressaltou a importância da competição e o orgulho pela participação de sua equipe.

"A Copa Águas Termais proporcionou uma experiência enriquecedora para nossos jogadores, que se dedicaram incansavelmente em cada partida. Estamos muito satisfeitos com o vice-campeonato, resultado de muito trabalho e empenho", destacou o dirigente.

A 8ª Copa Águas Termais reuniu clubes de várias regiões do país. Times de estados como Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. A inclusão do Formatives Del Club General Cabellero, time paraguaio, enriqueceu ainda mais o campeonato.