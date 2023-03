Seduc de Anastácio completa 36 anos

Seduc tem uma galeria de troféus com 382 conquistas / Divulgação

O Seduc de Anastácio é uma escolinha de futebol de Base que completou 36 anos de história. O presidente do clube, Wilson Santana destacou em entrevista ao site O Pantaneiro que o clube está em situação privilegiada.

“Nós temos apoio, a nossa safra de atleta é bem promissória”, destacou.

O clube surgiu em 1986, após um grupo de amigos e amantes do futebol ter a ideia.O objetivo era meta a inclusão social através do esporte e educação, se reuniu com o secretário de educação da época professor José Pedro Frazão e o Secretário da extinta e Escola Municipal Jardim Campanário, professor Wilson de Araujo Santana.

A partir daí se pensou em criar uma seleção estudantil de Anastácio, vinculada à Seduc (Secretaria de Educação e Cultura), hoje SEMED (Secretaria Municipal de Educação). Com o passar do tempo, mais precisamente no começo do ano seguinte, após uma solicitação de um grupo de pais, nasce a Associação Atlética Seduc com fundação oficial em 23 de março de 1987.

Uns dos primeiros torneios disputado pelo Seduc em 1987 - Arquivo

Com o passar do tempo se definiram alguns padrões, e a partir daí se deu prosseguimento com os seguintes tópicos e conquistas: O significado da sigla SEDUC é Sociedade de Ensino Desportivo Unificado Cultural; o escudo do SEDUC tem uma bola de futebol com asas que traduz o crescimento e a liberdade no esporte, em especial o futebol; os uniformes do SEDUC estão definidos como oficiais na seguinte ordem: Nº 1 – Camisa com linhas verticais vermelhas e brancas intercaladas, short vermelho e meiões vermelhos, Nº 2 – Camisa, short e meiões brancos, Nº 3 – Camisa e short chumbo, com meiões brancos.

O grande projeto Seduc já jogou nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e nos países da Bolívia e Paraguai, dentre os títulos fora do estado estão o de Campeão Juvenil da V Taça Moleque Bom de Bola em Primavera do Leste (MT) no ano de 2000, Campeão Mirim da II Copa Juventude Brasil na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002 e Campeão da I Copa Internacional de Futebol de base Sub-15, Taquatiruba Cup, nos anos de 2018, 2019 e 2020.

Camisa do Seduc - Dvulgação

O Seduc é conhecido como o Colorado do Portal do Pantanal e Galo Pantaneiro, seu mascote é o Galo Campina em homenagem ao pássaro comum da região pantaneira.

O Seduc é um dos únicos clubes de base do Brasil a ter sua sede própria, que recebe o nome de Cléber Marcos do Nascimento Corrêa (in memórian) ao ex-diretor técnico do clube; além da galeria de troféus com 382 conquistas (memorial) são desenvolvidos projetos de música, reforço escolar, alojamento para garotos de idade entre 14 e 17 anos que buscam ali a realização do sonho de se tornar um craque na bola, garotos são oriundos de até mesmo outras regiões do Brasil e outros de relevância importância à sociedade, especificamente às crianças e adolescentes do Projeto denominado Criança Feliz.

Nos últimos três anos, o time teve várias conquistas. Em 2020 começou com o pé direito ao conquistar o Tricampeonato Sub 17 da IV Taquarituba Cup em SP. Em 2021 conquistou a NK em ITU na categoria Sub-17. Em 2022 o Colorado do Portal conquistou o Tetracampeonato Estadual Sub 16, tendo a melhor defesa e artilharia da competição.

Seduc trabalha com futebol de base no MS - Divulgação

O Seduc, no mesmo ano, conquistou pelo 9º ano consecutivo vaga nas semifinais do estadual Sub 17, categoria em que mantém a hegemonia estadual por conquistar um pentacampeonato 2014 – 2018. Em 2022 conquistou o Tetracampeonato Estadual Sub 16, desta vez realizado pela MTavares.