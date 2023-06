Seduc de Anastácio encara Corumbaense nas quartas do Estadual Sub-16

Seduc Sub-16 / Divulgação

Associação Atlética Seduc de Anastácio se prepara para enfrentar o Corumbaense nas quartas de finais do Campeonato Estadual Sub-16 2023. O jogo decisivo acontecerá neste domingo, dia 4, às 10 horas, no Estádio Mario Pinto (Noroeste), em Aquidauana.

Após uma vitória sobre a equipe do Gol Bonito na fase anterior, com um placar agregado de 4 a 2, o Colorado do Pantanal entra em campo com confiança diante de sua torcida.

Além desse confronto, outros jogos completam a rodada. AEFA enfrentará o Instituto Ismaily, Náutico FC jogará contra o Ponta Porã SE e Grêmio Santo Antonio terá como adversário o Costa Rica EC. Esses confrontos serão disputados em partidas de ida e volta.