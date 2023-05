Seduc de Anastácio encara Gol Bonito em jogo decisivo no Estadual Sub-16

Equipe do Seduc / Divulgação

Associação Atlética Seduc de Anastácio enfrentará o Gol Bonito pelas oitavas de finais do Campeonato Estadual Sub-16 2023, no sábado, dia 20. O jogo decisivo está marcado para as 15 horas, na cidade de Bonito.

Após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, com o gol marcado por Kaik Cristian, no estádio Noroeste em Aquidauana, o colorado do Pantanal entra em campo com a vantagem do empate.

Os jogadores e a comissão técnica do Seduc embarcarão amanhã (20), às 7h30, visando uma boa preparação para a partida.

O resultado desse confronto definirá qual equipe enfrentará o Corumbaense ou Maracaju na próxima fase da competição.