Seduc domina o Regional de Futebol de Base com vitórias em três categorias

A Associação Atlética Seduc assegurou vitórias em três categorias diferentes pelo Campeonato Regional de Futebol de Base, realizado no último sábado, dia 23, na Praça de Esportes Rosalda Paim, em Anastácio.

O dia começou com a equipe Sub-13 do Seduc, que não deixou chances para a equipe do CEAB de Nioaque, aplicando uma goleada de 11 a 0. Prosseguindo com o bom momento, o time Sub-15 do Seduc enfrentou a mesma equipe do CEAB de Nioaque em um jogo mais equilibrado, mas ainda assim conseguiu garantir a vitória por 3 a 2. Fechando com chave de ouro, o time Sub-17 do Seduc também enfrentou o CEAB de Nioaque, conquistando a vitória por 2 a 0.

Equipe sub-17 do Seduc - Divulgação

Confira abaixo os resultados das partidas realizadas em outras localidades como parte do Campeonato Regional de Futebol de Base:

Em Dois Irmãos:

Categoria Sub-13: Real Buritiense 4 x 1 Revela



Em Porto Murtinho: