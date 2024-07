Seduc encerra participação na Copa Águas Termais com bons resultados

Divulgação

A Associação Atlético Seduc de Anastácio encerrou sua participação na 9ª Copa de Futebol Águas Termais, realizada em Jataí, Goiás, entre os dias 22 e 28 de julho. Reconhecida como referência no futebol de base no Mato Grosso do Sul, a equipe enviou três categorias: Sub-17, Sub-16 e Sub-13.

Na categoria Sub-13, a equipe anastaciana ficou em quarto lugar. No Sub-16, não chegou às finais, e no Sub-17 também terminou na quarta colocação.

Segundo o presidente do clube, Wilson Santana, a participação foi satisfatória. “Eu destaco a participação da categoria Sub-13, que no ano passado perdeu todos os jogos, e este ano, entre 18 equipes, ficou em quarto lugar. O Sub-17 perdeu nas semifinais para uma equipe muito forte de Goiás. No geral, a participação foi muito boa.”

Agora, o Colorado inicia sua preparação para os campeonatos estaduais Sub-15 e Sub-17, além de competições regionais em outras categorias.

