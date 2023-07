Seduc representa MS na renomada Copa Jataí com participação de 10 estados

Divulgação

A equipe de base do Seduc de Anastácio, já está em movimento rumo à cidade de Jataí, localizada no interior de Goiás, para participar de uma das mais tradicionais competições de categorias de base do país. A jornada terá início e término na semana seguinte, com a competição ocorrendo até o dia 23.

O ônibus da equipe, que conta com 55 promessas do futebol, partiu da sede do clube em Anastácio e enfrentou uma viagem de 665 quilômetros até alcançar seu destino. O objetivo dessa jornada é participar nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17, proporcionando aos jovens atletas uma oportunidade única de demonstrar suas habilidades e competir em um cenário altamente competitivo.



Além do Seduc MS, outros estados brasileiros também estão sendo representados, com destaque para o time do Vitória, de Mato Grosso do Sul, também inscrito na competição, embora não haja confirmação sobre sua viagem até o momento.

Outros clubes competidores incluem representantes de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás. De forma interessante, o clube paraguaio Formatives Del Club General Cabellero também faz parte do torneio, mostrando o alcance internacional do evento.