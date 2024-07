Seduc vence em duas categorias na estreia em campeonato de Goiás

Divulgação

A Associação Atlética Seduc de Anastácio está participando nesta semana da 9ª Copa de Futebol Águas Termais em Jataí, Goiás. Reconhecida como referência no futebol de base no Mato Grosso do Sul, a equipe enviou três categorias: Sub-17, Sub-16 e Sub-13.

Nesta terça-feira, 23, o time Sub-17 do Colorado do Pantanal venceu a Juventus-MT por 1 a 0. Na categoria Sub-16, o Seduc também prevaleceu sobre a Juventus-MT, vencendo por 1 a 0. No entanto, na categoria Sub-13, a equipe de Anastácio foi derrotada por 2 a 0 pelo Raposinha de Jataí-GO.

As categorias voltam a campo hoje para a segunda rodada do campeonato.

