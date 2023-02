Segunda fase da Copa Municipal de Futsal começa nesta quinta-feira

Ginásio Municipal de Esportes / (Foto: Divulgação)

Começa nesta quinta-feira (2), a segunda fase da Copa Municipal de Futsal, com 24 equipes. Após a fase classificatória, as equipes foram divididas em três Séries sendo elas Ouro, Prata e Bronze. Cada série será formada por 2 grupos de quatro equipes que buscarão o título da competição nas suas respectivas séries.

A competição acontece a partir das 19h no Ginásio Municipal de Esportes com três jogos. Na primeira fase foram 24 jogos de excelente nível e foram marcados 126 gols, o que tem agradado o bom público que tem prestigiado os jogos durante as últimas semanas.

A Copa de futsal 2023 está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Esportes com o apoio da Prefeitura Municipal e tem o suporte das secretarias de Saúde, da Guarda Municipal, da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Confira a classificação de cada série:

SÉRIE OURO

GRUPO:A

1 – EMBALA BONITO

2 – BAR DO CHIMBICA

3 – LOS PRIMOS

4 – LAVO BONITO

GRUPO:B

1 – BRT PINTURAS

2 – CELTICS

3 – PIT STOP – LOJA MAIS

4 – ADC FUTSAL

SÉRIE PRATA

GRUPO:C

1 – YPÊ SUPERMERCADO

2 – MARAMBAS FC

3 – RINCAO BONITO

4 – PALESTRA

GRUPO:D

1 – MAGNATA PODAS

2 – SHOPKAR F.C.

3 – PIT STOP – BONITO CHOPP

4 – ICP FC

SÉRIE BRONZE

GRUPO:E

1 – ARTE DA NATUREZA

2 – SELARIA NABILEQUE

3 – THE BROTHERS

4 – FUTUROS TALENTOS

GRUPO:F

1 – ARQUITETURA PEREZ

2 – MARMORARIA DINIZ

3 – AMIGOS FUTEBOL CLUBE

4 – MENINOS DA FÉ FC