Seleção Brasileira desembarca em Montevidéu para jogo diante do Uruguai

A Seleção Brasileira Masculina desembarcou na noite desta sexta (13), em Montevidéu, no Uruguai, para enfrentar os anfitriões, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Atletas e comissão técnica chegaram à concentração da Seleção por volta das 22h. No sábado (14) está previsto um treino, às 16h30 no Estádio Campeón del Siglo.

O jogador Emerson Royal se junta a equipe brasileira na manhã de sábado. O lateral-direito do Tottenham foi convocado nesta sexta pelo técnico Fernando Diniz para integrar o elenco. Ele substituirá Danilo que sofreu um problema muscular durante o empate da Seleção Brasileira diante da Venezuela.

Na primeira partida desta Data Fifa em Cuiabá, a Seleção Brasileira empatou com a Venezuela por 1 a 1 na noite desta quinta (12), na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso. Com o resultado, a equipe se manteve invicta nas Eliminatórias, mas agora está em segundo lugar, com sete pontos, atrás da Argentina, que tem nove. O zagueiro Gabriel Magalhães fez o gol do time brasileiro, o primeiro dele com a camisa da Seleção. Nos minutos finais, Bello, de meia-bicicleta, conseguiu o empate.

Agora, a Seleção vai enfrentar o Uruguai, na terça-feira (17), às 21 horas, no Estádio Centenário, em Montevidéu.