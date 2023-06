Seleção Brasileira Sub-17 faz 2° amistoso contra o México nesta sexta

Divulgação

A Seleção Brasileira Sub-17 volta a campo nesta sexta-feira, 30, para enfrentar novamente o México, às 18 horas (horário de Brasília). O palco do amistoso entre os campeões Sul-Americano e da Concacaf será o estádio Nemesio Díez, na cidade de Toluca.

Na partida anterior, o Brasil foi superado por 1 a 0, na terça-feira, 27. Os dois amistosos fazem parte da preparação da equipe para a disputa do Mundial, que será realizado no fim do ano, na Indonésia.

Campeão com Phelipe Leal no Equador do Sul-Americano, Lucas Camilo mostrou confiança na vitória brasileira diante dos mexicanos.

"As expectativas são as melhores possíveis. Nossa equipe está bem treinada. Corrigimos o que tínhamos que corrigir do primeiro jogo e vamos firme para conseguir essa vitória", reforçou Camilo, que participou de todos os jogos da campanha invicta no Equador.

Assim como Camilo, Phelipe Leal ressaltou a força coletiva do grupo de atletas para a partida desta sexta.

"O primeiro jogo teve a sua história. Sabemos que nessas fases de preparação, jogando dois amistosos contra o mesmo adversário, traz histórias diferentes. E é assim que a gente vai para a segunda partida, tentando repetir o volume e a consistência que tivemos, especialmente no segundo tempo", reforçou.

A mudança de cidade também é um fator que Phelipe leva em consideração para o segundo amistoso. Saber lidar com diferentes contextos de jogo é um dos aspectos que o treinador prioriza na construção da equipe.

"Nossa expectativa para a partida de amanhã é que primeiro a gente entenda o cenário diferente. O primeiro jogo foi dentro de um CT, agora será num estádio, o que é importante para nossa adaptação, já visando detalhes que fazem a diferença num torneio oficial. Nos preparamos bem para que a gente consiga fazer um jogo ofensivo, que é a característica da nossa ideia de jogo, e assim nos aproximarmos dos nossos objetivos", afirmou.