Seleção de MS é definida para os Jogos da Juventude 2025

Teve início na terça-feira (8), em Campo Grande, a Semana Intensiva de Treinamento destinada a estudantes-atletas de 15 a 17 anos que buscam uma vaga na seleção estadual de Mato Grosso do Sul para os Jogos da Juventude 2025. A programação se estende até domingo (13) e inclui palestras, reuniões técnicas, treinamentos e amistosos.

Organizada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), a competição nacional será realizada de 10 a 25 de setembro, em Brasília (DF). Participam da semana de treinamentos atletas de diferentes municípios do estado, convocados para integrar as seleções sul-mato-grossenses nas modalidades de futsal, voleibol, basquetebol e handebol.