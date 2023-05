Seleção entra em campo logo mais contra a Tunísia pelas oitavas de final

A liderança do grupo D e as boas vitórias na primeira fase da Copa do Mundo Sub-20 já estão no passado. Contra a Tunísia, nesta quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, a Seleção Brasileira começa uma nova competição. Em busca da sexta estrela da competição, o time canarinho faz duelo decisivo pelas oitavas de final para poder seguir vivo no torneio.

Apesar da derrota na estreia para a Itália por 6 a 0, o Brasil reagiu na competição e construiu resultados importantes para garantir a primeira colocação do grupo. Goleou a República Dominicana por 6 a 0 e confirmou o bom futebol ao vencer a Nigéria por 2 a 0.

Dono do melhor ataque do Mundial Sub-20, com dez gols marcados, o técnico Ramon Menezes acredita que o resultado é fruto da sequência de trabalho.

No cargo desde o ano passado, ele soma 23 jogos oficiais, com 16 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Foram 56 gols marcados e 19 sofridos no período.

Campeão do Sul-Americano Sub-20, o treinador busca um novo título pela Seleção Brasileira e ligou o sinal de alerta diante das dificuldades que encontrará no jogo contra a Tunísia.

“A Tunísia chega nas oitavas com muita força e também por méritos. Buscou a classificação e fez um jogo muito bom diante do Iraque (...) Um adversário que vai dificultar muito as nossas ações. Um adversário acostumado a jogar com uma linha de cinco, se protegendo muito e com uma transição muito forte”, analisou o treinador.

O vencedor de Brasil e Tunísia vai enfrentar Israel, que derrotou no dia anterior o Uzbequistão por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20.

