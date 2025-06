Seleção feminina assume quarta posição do ranking da Fifa

Lívia Villas Boas/CBF

O Brasil conquistou quatro posições no ranking de seleções femininas de futebol, anunciou nesta quinta-feira (12) a Federação Internacional de Futebol (Fifa). Desta forma, a equipe canarinho assumiu a quarta colocação da relação, o que não acontecia desde dezembro de 2013.



O avanço no ranking veio após as recentes vitórias do Brasil diante dos Estados Unidos e do Japão. O primeiro triunfo da seleção feminina foi diante das norte-americanas, um 2 a 1 no mês de abril. Com este resultado a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias bateu os EUA pela primeira vez atuando na casa das atuais líderes do ranking de seleções da Fifa.



Além disso, o Brasil derrotou o Japão em duas oportunidades. No primeiro amistoso entre as equipes, no dia 30 de maio, a seleção brasileira triunfou por 3 a 1. Já no dia 2 de junho, as nipônicas foram superadas pelo placar de 2 a 1.



A seleção feminina volta a entrar em ação no dia 27 de junho, quando disputa um amistoso com a França em Grenoble. A partida servirá como teste para a Copa América, que será disputada em julho no Equador.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!