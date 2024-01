Seleção Feminina Brasileira de Futebol disputa renomada copa nos EUA

CBF/Thais Magalhães

Seleção Feminina Principal do Brasil está pronta para enfrentar mais um desafio em 2024: a renomada SheBelieves Cup.

Este torneio, que conta com a participação das onze melhores seleções femininas de futebol do mundo, segundo o ranking da FIFA, promete ser uma etapa crucial de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, que ocorrerão em julho deste ano.

A SheBelieves Cup, conhecida por reunir algumas das maiores potências do futebol feminino, terá lugar em duas cidades nos Estados Unidos: Atlanta e Columbus, segundo o Campo Grande News.

O torneio será disputado durante o período da Data FIFA, estendendo-se de 1 a 9 de abril.

Tradicionalmente composta por seis partidas, a SheBelieves Cup sofreu uma modificação em seu formato devido à realização da Copa Ouro Concacaf W 2024.

Agora, as quatro seleções participantes competirão em emocionantes duelos de semifinais e final, proporcionando aos fãs uma experiência intensa e repleta de emoções.

As Guerreiras do Brasil começarão sua jornada no torneio enfrentando um adversário conhecido, o Canadá.

Oconfronto está marcado para o dia 6 de abril, às 16h30 (de MS), no Estádio Mercedes-Benz, localizado em Atlanta (EUA).

Do outro lado da chave, Japão e Estados Unidos se enfrentarão no mesmo dia e estádio, às 13h30 (de MS).

Os vencedores desses emocionantes confrontos avançarão para a tão aguardada final, agendada para o dia 9 de abril no estádio Lower.com Field, em Columbus, Ohio.

Neste mesmo dia e local, as equipes que não chegarem à final buscarão conquistar o terceiro lugar no torneio, proporcionando aos fãs momentos de competição acirrada até o último minuto.