Seleção Feminina de Futsal estreia no Torneio de Fafe neste sábado

Neste sábado (16), a Seleção Brasileira Feminina de Futsal inicia a sequência de três jogos pelo Torneio de Fafe, em Portugal. Na estreia, a equipe comandada por Wilson Sabóia, enfrenta a Espanha. A bola rola às 17h (horário de Brasília), no Pavilhão Multiusos de Fafe. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV.

Em 2023, o Brasil jogou contra as espanholas em dois amistosos. Nas duas partidas, a Amarelinha saiu com a vitória. A primeira foi por 4 a 1, já a segunda, por 2 a 1.

O Torneio de Fafe é o primeiro compromisso da Seleção Brasileira neste ano. As três partidas contra Espanha, Japão e Portugal são bons testes para o time de Wilson Sabóia. Reforçando a preparação para os confrontos, o Brasil fez um jogo-treino contra o Santa Luzia FC e venceu por 3 a 0, com gols de Michi, Ana Luiza e Amandinha.

"As expectativas são as melhores possíveis. De cara, enfrentaremos um dos nossos maiores rivais dentro da modalidade que é a Espanha, um país que está apostando forte no futsal feminino e que é o atual tricampeão europeu, mas a gente vem muito forte também. Trabalhamos durante 5 dias tentando absorver o máximo de informação possível do nosso corpo técnico. Representar a Seleção Brasileira é sempre uma honra e tenho certeza que todas que aqui estão com a Amarelinha darão seu melhor para sair com 3 vitórias e boas sensações para o Mundial que se aproxima", analisou a fixa Taty.

Após a estreia neste sábado, a equipe volta à quadra no domingo (17), às 14h (horário de Brasília), para enfrentar o Japão. Encerrando o torneio, o Brasil joga contra Portugal na terça-feira (19), às 17h (horário de Brasília). Todas as partidas vão ser realizadas no Pavilhão Multiusos de Fafe, com transmissão ao vivo no SporTV.