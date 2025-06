Seleção feminina de vôlei vence o Canadá e mantém embalo na Liga das Nações

World Volleyball/Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou mais uma vitória nesta sexta-feira (20), ao bater o Canadá por 3 sets a 0, em Istambul, na Turquia, pela segunda semana da Liga das Nações. Com parciais de 25/20, 25/23 e 25/23, o placar foi elástico, mas o confronto exigiu esforço da equipe, especialmente nos dois últimos sets, quando as canadenses chegaram a liderar em diversos momentos.

Os destaques da partida foram as "xarás" Júlia Bergmann e Júlia Kudiess. A ponteira Bergmann marcou 17 pontos, sendo 12 deles em ataques, enquanto a central Kudiess anotou 16 pontos, com forte atuação no bloqueio — responsável por metade de sua pontuação.