Semifinais da 2ª Copa Supermercados Princesa estão definidas

As semifinais da 2ª Copa Supermercados Princesa de Futebol Suíço, na categoria 40 anos, já estão definidas. Os jogos acontecerão no Campo do Braquiarão, no Bairro São Francisco, em Aquidauana.

De acordo com a Liga Esportiva Aquidauanense, organizadora do torneio, as datas já foram confirmadas. Confira mais detalhes abaixo.

Os confrontos das quartas de final, disputados entre os dias 1º e 8 de setembro, resultaram nos seguintes resultados:

DG Carnes eliminou o Everton FC com uma vitória de 4 a 0.

eliminou o com uma vitória de 4 a 0. Atlético AFC empatou em 1 a 1 com a Marcenaria Cedro , que venceu nos pênaltis.

empatou em 1 a 1 com a , que venceu nos pênaltis. Auto El. Bodoquena venceu o STS por 2 a 0.

venceu o por 2 a 0. Maduros superou o Flamenguinho com uma vitória de 3 a 0.

As semifinais estão marcadas para o dia 15 de setembro, com os seguintes jogos: