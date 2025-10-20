Semifinais da Mirancopa agitam ginásio de Miranda nesta noite

Pantanus Futsal e Magnus Futsal abrem os jogos às 19h no Guilherme Maidana
A programação segue com outras partidas decisivas na noite / Ilustrativa/Freepik
A emoção da 41ª edição da Mirancopa promete tomar conta das arquibancadas nesta sexta-feira, 20 de outubro, com as disputas das semifinais no Ginásio Guilherme Maidana, em Miranda.
A rodada decisiva começa às 19h com o confronto entre Pantanus Futsal e Magnus Futsal, em busca de uma vaga na grande final. A expectativa é de casa cheia e muita disputa em quadra.
A programação segue com outras partidas decisivas na noite.
Confira:
