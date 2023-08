Serc/UCDB encara últimos desafios fora de casa pela Liga Feminina de Futsal

Primeiro jogo será no interior do Paraná / Foto: Divulgação

Representante de Mato Grosso do Sul na LFF (Liga Feminina de Futsal), a Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco) encara seus últimos desafios fora de casa. Apoiada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a equipe terá dois compromissos neste fim de semana.

O primeiro jogo será no interior do Paraná, nesta sexta-feira (1º), às 19 horas (horário de MS), contra a Unidep/Pato Branco (PR). A partida acontecerá no Ginásio Dolivar Lavarda, com transmissão ao vivo do canal oficial da LFF no YouTube.

Depois, a equipe sul-mato-grossense desce ainda mais o mapa e percorrerá cerca de 400 quilômetros para encarar as Leoas da Serra, em Lages (SC), no domingo (3). O confronto terá início às 14 horas (horário de MS), no Ginásio Jones Minosso. O canal BandSports transmitirá a partida.

A Serc/UCDB vai concluir a primeira fase da competição no dia 16 de setembro, diante da ADEF/APCEF (DF), em casa. O jogo ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, às 16 horas.

Em 11º lugar no campeonato, a Serc/UCDB soma seis pontos (oito jogos: uma vitória, três empates e quatro derrotas). Mesmo com desfalques para os próximos compromissos no Sul do país, a equipe sonha com a classificação à próxima fase.

“Não é o ideal, não temos o mesmo time do início da competição, mas faremos o possível para apresentar um bom jogo, ir em busca da vitória e, principalmente, representar bem o nosso estado”, destaca o técnico Luiz Fernando Borges, o “Nando”.

Conforme o regulamento da LFF, os oito melhores clubes, entre 12 participantes, classificam-se para a fase “mata-mata”: quartas de final e, posteriormente, semifinal e final, com partidas de ida e volta. Iniciado no dia 8 de abril, o campeonato conhecerá o campeão em 18 de novembro.

O Taboão Magnus (SP) é o líder, com 22 pontos. O restante da classificação está da seguinte forma: Stein Cascavel/PR (2º – 20 pontos), Barateiro Havan/SC (3º – 17 pontos), Londrina/PR (4º – 17 pontos), Telêmaco Borba/PR (5º – 14 pontos), Female/Unochapecó/SC (6º – 13 pontos), Leoas da Serra/SC (7º – 12 pontos), São José/SP (8º – 11 pontos), ADEF/DF (9º – 7 pontos), Unidep/Pato Branco/PR (10º – 6 pontos), Serc/UCDB/MS (11º – 6 pontos) e Guibon Foods/Cianorte/PR (12º – 5 pontos).

Confira o placar dos jogos da Serc/UCDB até o momento:

8/4 – Taboão Magnus (SP) 4 x 2 Serc/UCDB

12/4 – Serc/UCDB 2 x 2 Barateiro/Havan (SC)

3/6 – Serc/UCDB 2 x 2 São José Futsal (SP)

25/6 – Serc/UCDB 5 x 3 Guibon Foods/Cianorte (PR)

23/7 – Stein Cascavel (PR) 4 x 0 Serc/UCDB

25/7 – Londrina (PR) 3 x 3 Serc/UCDB

5/8 – Serc/UCDB 2 x 4 Telêmaco Borba (PR)

19/8 – Female/Unochapeco (SC) 5 x 0 Serc/UCDB

Lucas Castro, Fundesporte