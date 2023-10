Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa hoje

Retorno do Corumbaense acontece depois de afastamento em 2020 / Divulgação

A Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa neste fim de semana. Sete times entram na disputa por dois lugares na primeira divisão para ocupar as vagas dos rebaixados Operário Caarapoense e EC Comercial.

No regulamento, os sete times jogam entre si, em turno único na primeira fase.As informações são do site Capital News.

Os quatro melhores fazem a semifinal em rodada de ida e volta. Os finalistas garantem o acesso e decidem o título em jogo único, dia 09 ou 10 de dezembro, tendo o time de melhor campanha como mandante.

Na lista dos times que confirmaram lugar na competição, dois campeões da Série A. O Corumbaense FC, campeão em 2017, estava afastado do futebol desde o Estadual 2020, quando desistiu da competição. Foi punido com dois anos de suspensão e liberado agora para buscar o acesso.

O time aposta na junção de ídolos do passado recente com jovens talentos da região. O comando da equipe é de Luis Tosta, que fez parte do elenco do bicampeonato.

Conforme a tabela, após a esteia em Campo Grande, o time de Corumbá deve receber o Águia Negra de Rio Brilhante, no Arthur Marinho, no próximo dia 21, às 18h.

Já o EC Águia Negra, tricampeão estadual em 2012, 19 e 20, foi mal em 2022 e acabou rebaixado pela primeira vez, buscando agora o retorno. Outro rebaixado no ano passado é o União ABC que mais uma vez aposta nas categorias de base, com alguns poucos reforços, para tentar subir.

O Misto EC, de Três Lagoas, também estava afastado e agora retorna ao futebol profissional, caso também da AA Portuguesa, de Campo Grande, que há vários anos ensaia a volta ao futebol profissional e agora vai para disputa com um time rodado e alguns campeões, como o experiente goleiro Rodolfo.

As novidades ficam por conta do Náutico FC, de Campo Grande, e o São Gabriel EC, de São Gabriel D’Oeste.

Na primeira rodada, três jogos neste domingo (15). Às 10h, no Estádio André Borges, em Coxim, o São Gabriel recebe a Portuguesa. No Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 15h, jogam Náutico e Corumbaense. Em Rio Brilhante, no Estádio Ninho da Águia, às 17h, o Águia Negra enfrenta o Misto. O ABC folga na primeira rodada e estreia no dia 22 contra o Náutico.