Simasul patrocina novo uniforme de alunos da escola Caic

Atletas entram no Ginásio de Aquidauana com novo uniforme / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

Na tarde desta segunda-feira, 4, a Siderúrgica Simasul, em parceria com a Escola Municipal Caic Antônio Pace, realizou a entrega de uniformes para os alunos da instituição. A iniciativa visa garantir que os estudantes participem com uniformes próprios do 42º Jogos da Primavera de Aquidauana, evento esportivo tradicional na cidade, que envolve alunos de diversas escolas.

Alunos da Escola Municipal Caic Antônio Pace na Siderúrgica Simasul - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

De acordo com Rodrigo da Silva Fernandes, Auxiliar de Marketing da Simasul, a ação vai além do apoio ao esporte. “Nosso intuito com essa parceria é incentivar os alunos e jovens, principalmente aqueles que sonham em se destacar no esporte, como um Neymar da próxima geração. Estamos comprometidos com o fortalecimento da educação e do esporte, ajudando a comunidade fora das quatro paredes da empresa”, afirmou.

Entrega dos uniformes - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Para o professor de Educação Física da Escola Caic, João Giordani da Cunha, a entrega dos uniformes é uma grande ajuda para os alunos, muitos dos quais vêm de famílias de baixa renda. “Essa parceria é fundamental para os meninos e meninas que, com certeza, sentirão um grande estímulo para participar dos Jogos da Primavera. Eles estavam muito ansiosos por esse momento e é gratificante ver uma empresa da nossa cidade apoiando a educação e o esporte”, destacou. Os uniformes entregues aos estudantes proporcionarão um apoio importante para que eles participem das competições escolares com mais motivação e orgulho.