Sport e Santos é atração esportiva neste domingo

Raul Baretta - Santos

A rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro é a atração esportiva da TV Brasil neste domingo (24). O destaque será o confronto entre o já campeão Santos e o Sport, que ainda luta pelo acesso para a próxima edição da Série A. A partida será disputada na Ilha do Retiro, em Recife, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Ocupando a 5ª posição da classificação com 63 pontos, o Leão precisa vencer e torcer por tropeços de Mirassol, Novorizontino ou Ceará para terminar a competição dentro do G4 (que garante o acesso para a Série A).

Além de transmitir as emoções de Santos e Sport ao vivo, a equipe de esportes da emissora pública também dará todas as informações das outras partidas que definirão os três últimos times que subirão para a primeira divisão do Brasileiro.

Outro candidato ao acesso é o vice-líder Mirassol, que, com 64 pontos, mede forças, também a partir das 18h30, com uma Chapecoense que ocupa a 15ª colocação com 44 pontos. A partida será disputada no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

O Novorizontino também luta por uma vaga na Série A em 2025. Atual terceiro colocado da competição com 64 pontos, o Tigre do Vale visita o sexto colocado Goiás (que, com 60 pontos, também está vivo na briga pelo acesso) no estádio da Serrinha.

A última equipe viva nesta disputa é o quarto colocado Ceará. Com 63 pontos, o Vozão visita o lanterna, e já rebaixado, Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Transmissão da Série B

Neste ano, 20 clubes disputaram o campeonato que vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Disputam a competição os seguintes clubes: Amazonas (AM), América (MG), Avaí (SC), Botafogo (SP), Brusque (SC), Ceará (CE), Chapecoense (SC), Coritiba (PR), CRB (AL), Goiás (GO), Guarani (SP), Ituano (SP), Mirassol (SP), Novorizontino (SP), Operário (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Santos (SP), Sport (PE) e Vila Nova (GO).

Em 2024, a Série B foi disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com 19 jogos de ida e 19 jogos de volta. Os quatro primeiros conquistam uma vaga na Série A em 2025 e os quatro últimos são rebaixados para a Série C.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.