Anastaciano participa da maior corrida de rua do Centro Oeste

Arquivo pessoal

O Studio Movimente, grupo de corrida com atuação em Aquidauana e Anastácio, participou da tradicional Corrida de Reis, realizada em Mato Grosso, levando atletas amadores para um dos principais eventos do calendário de corridas de rua do país.

De acordo com Claiton Medina, educador físico e fisioterapeuta, a participação em provas fora do estado tem papel fundamental no crescimento técnico e organizacional do grupo. “É de suma relevância estar correndo em outros estados para ampliar o aprendizado, buscar conhecimento e entender como os eventos são organizados fora do nosso município e do Mato Grosso do Sul”, destacou.

Além de competir, o Studio Movimente também atua na organização de eventos esportivos na região. Segundo Claiton, vivenciar provas em outros estados contribui diretamente para a melhoria das corridas realizadas localmente. “Quando participamos de eventos fora, conseguimos trazer esse aprendizado e aplicar nos nossos eventos aqui dentro do município e do estado”, afirmou.

Nesta edição da Corrida de Reis, o grupo participou pela quarta vez do evento, que neste ano foi realizado no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. A mudança do percurso trouxe novos desafios, principalmente por se tratar de uma área ainda em fase de implantação. “O grande desafio foi o calor. O clima em Cuiabá é muito quente e abafado, o que torna a prova bastante desgastante, apesar da boa estrutura de hidratação oferecida pela organização”, explicou.

A delegação contou com quatro integrantes: Arlene Ferreira e Arlete Ferreira, de Campo Grande; Maria Aparecida, de Coxim; além de Claiton Medina, de Anastácio, responsável técnico da equipe. Um dos principais destaques foi a estreia de três atletas amadoras na distância de 10 quilômetros.

“Elas não corriam nem um quilômetro e, por meio da assessoria do Studio Movimente, conseguiram completar os 10 km com tranquilidade. O nosso principal objetivo era a conclusão da prova com segurança, e isso foi alcançado”, ressaltou. / Arquivo Pessoal

Durante todo o percurso, Claiton acompanhou as atletas, garantindo orientação e segurança. “Esse é o papel de uma assessoria: se preocupar com o atleta durante toda a prova”, completou.

Segundo o responsável técnico, cada participação fora do estado também contribui para incentivar novos corredores na região. “A corrida de rua vem crescendo muito em Anastácio e em toda a região. Isso motiva mais pessoas a começarem, mas sempre reforçamos a importância do acompanhamento profissional”, alertou.

O Studio Movimente trabalha com corredores iniciantes e avançados, incluindo atletas da melhor idade, com foco na melhoria da qualidade de vida, no desempenho esportivo e na segurança durante as provas.

No calendário do grupo estão previstas provas federadas de pista, organizadas pela Federação de Atletismo, com etapas em Campo Grande e outras regiões do estado, além da participação em novas competições fora do Mato Grosso do Sul ao longo do ano.

As atividades de assessoria de corrida do Studio Movimente acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, às 17h, no Parque dos Ipês, em Anastácio, atendendo atletas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.

