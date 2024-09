Sul-mato-grossense conquista medalha de prata na canoagem

Fernando Rufino comemora ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 / Marcello Zambrana/CPB

A medalha de prata foi para o paranaense Igor Tofalini, que completou a prova em 51s78, numa emocionante disputa com o norte-americano Blake Haxton, que levou o bronze com o tempo de 51s81.

Neste domingo (8), o Brasil fez história nos Jogos Paralímpicos de Paris, conquistando uma impressionante dobradinha na prova dos 200 metros da classe VL2 (para atletas que usam tronco e braços na remada). O sul-mato-grossense Fernando Rufino, representando com orgulho o Clube de Regata de Aquidauana, garantiu a medalha de ouro com um tempo de 50s47, estabelecendo um novo recorde para a prova e conquistando seu segundo título paralímpico consecutivo, após a vitória em Tóquio.

Orgulho para Aquidauana

O destaque não poderia ser maior para Aquidauana, com Fernando Rufino se destacando não só por suas conquistas, mas também pelo apoio fervoroso da sua cidade natal. Rafael Giroto, presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, expressou o orgulho pelo atleta em um vídeo exclusivo para O Pantaneiro.

“Estamos em Paris acompanhando a equipe Paralímpica Brasileira com imenso orgulho. Fernando Rufino, que é de Taquiraí, Mato Grosso do Sul, mas compete pelo Clube de Regata de Aquidauana, é um verdadeiro orgulho para sua cidade e para o Brasil. Enviamos um caloroso abraço e pedimos a torcida de todos”, afirmou Giroto, ressaltando o impacto positivo de Rufino em sua comunidade.

“Galera de casa, minha família de Itaquiraí [cidade do Mato Grosso do Sul], o meu Brasil, que eu representei, remaram todos juntos. Eu carrego uma bandeira verde e amarela. Então aqui ainda não temos a dimensão, porque a alegria que vou receber depois será maior do que a emoção que estou vivendo aqui hoje”, declarou o campeão paralímpico.

Carreira

Fernando e Igor dominaram a prova da canoa individual 200m desde Tóquio 2020. Nos últimos três Mundiais, fizeram a dobradinha. Em Halifax 2022, Igor foi ouro e Fernando ficou com a prata. Em Duisburg 2023, e em Szeged 2024, as posições se inverteram, com o sul-mato-grossense ficando com o título, e o paranaense com o vice.

Fernando e Igor eram peões de rodeio. O sul-mato-grossense foi atropelado por um ônibus e perdeu parcialmente o movimento das pernas; depois, começou na canoagem.

O paranaense caiu de um touro e levou um pisão do animal nas costas, ficando paraplégico. Depois, ele conheceu a canoagem.