Sul-mato-grossense é campeã de etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Vic (à esquerda) é natural de Ivinhema / (Foto: FIVB)

A atleta sul-mato-grossense Victoria Lopes, ao lado de sua parceira capixaba Thamela Coradello, conquistou neste domingo (20) seu primeiro título no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Para alcançar a medalha de ouro, a dupla participou de apenas três competições.

A vitória ocorreu na etapa realizada em João Pessoa (PB), onde enfrentaram as brasileiras Taiana Lima e Talita, esta última natural de Aquidauana (MS), mas que atualmente defende Alagoas.

Para chegar à final, Vic e Thamela superaram várias duplas de elite do vôlei de praia, incluindo as norte-americanas Kraft e Denaburg, as alemãs Ittlinger e Van de Velde, e as austríacas Klinger e Klinger.

Na partida decisiva, Thamela, de 24 anos, e Victoria, de 25, mostraram um desempenho dominante, controlando a disputa e garantindo uma vitória sólida em dois sets, com parciais de 21-14 e 21-14. Apesar de começarem a competição em João Pessoa com uma derrota, as brasileiras se recuperaram e triunfaram em seis partidas consecutivas até alcançar o topo do pódio.