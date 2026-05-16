Acessibilidade

17 de Maio de 2026 • 01:31

Buscar

Últimas notícias
X
ESPORTES

Sul-mato-grossense Fernando Rufino é ouro na paracanoagem na Alemanha

O Cowboy de Aço venceu a competição nos 200 m da classe VL2 neste sábado (16)

Agencia Brasil

Publicado em 16/05/2026 às 19:10

Atualizado em 16/05/2026 às 22:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Fernando Rufino / Agencia Brasil - CBCa

O Brasil marcou presença duas vezes no topo do pódio na etapa de Brandemburgo, na Alemanha, da Copa do Mundo de canoagem e paracanoagem.

Neste sábado (16), o baiano Isaquias Queiroz venceu os 500 metros da categoria C1 (canoa individual), enquanto o sul-mato-grossense Fernando Rufino garantiu o ouro nos 200 m da classe VL2 (canoa para atletas que utilizam braços e troncos para remar).

Dono de cinco medalhas olímpicas, sendo uma dourada, Isaquias, de 32 anos de idade, finalizou os 500 m em 1min52s55, 10 centésimos a frente do chinês Ji Bowen, que o tinha superado na etapa de Szeged, na Hungria, há uma semana.

E teve dobradinha brasileira no pódio alemão, já que o também baiano Gabriel Assunção, revelação de apenas 20 anos, garantiu o bronze, com tempo de 1min54s60.

Rufino concluiu os 200 m de sua prova em 53s44, com mais de 1 segundo de vantagem para o ucraniano Andrii Kryvchun, que levou a prata. O britânico Edward Clifton completou o pódio.

O Cowboy de Aço, apelido do canoísta brasileiro, que faz 41 anos no próximo dia 22 e é bicampeão paralímpico, perdeu parte dos movimentos das pernas depois de ser atropelado por um ônibus.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SANTOS X RECOTELA

O Pantaneiro visita estádio da fronteira com MS que irá receber Neymar

SUPERAÇÃO

Queniano se torna primeiro atleta a correr maratona abaixo de 2 horas

O Rasta Viajero

Do Pantanal para o Mundo: Viajante costarriquenho cruza Aquidauana a bordo de uma Vespa 94

Com nove anos de estrada e 13 países percorridos, José Pablo o Rasta Viajero traz sua jornada de desapego e coragem para o Mato Grosso do Sul.

GALERIA DE FOTO

2º Shopping Show Rural Nioaque/MS

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Aniversário de 177 anos de Nioaque/MS

ÚLTIMAS

Educação

Anastácio institui em escolas programa sobre conscientização sobre violência doméstica

Ação na Escola Municipal Jardim Independência integra projeto "Violência contra a Mulher" e promove reflexão sobre respeito e proteção entre os alunos

Justiça

Defensoria garante prisão domiciliar a mulher para acompanhar filha com câncer em Aquidauana

A criança foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo