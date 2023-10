Superliga Brasil de Futevôlei realiza disputas finais neste domingo na Capital

Divulgação

Termina neste domingo, 9, a Superliga Brasil de Futevôlei 3x3 22023 - Etapa Centro-Oeste. As disputas acontecem nas quadras do espaço Gilson Treinamento de Voleibol. O público pode acompanhar de forma gratuita. As partidas finais vão ocorrer das 11h até às 19 horas.

A competição tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por eio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). O campeonato tem a participação de oito equipes profissionais do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A premiação do torneio será de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil para o time campeão, R$ 6 mil ao vice e R$ 4 mil para o terceiro colocado.

Segundo a organização, os três primeiros colocados da etapa em Campo Grande garantem vaga para a fase nacional. Além da Centro-Oeste, as regionais Nordeste, Norte, Sul e Sudeste movimentam a competição pelo país. Com data a ser definida, a etapa nacional selecionará as três melhores equipes para representar o Brasil no campeonato mundial.

A Superliga Brasil de Futevôlei 3x3 22023 - Etapa Centro-Oeste é organizada pela CBFv (Confederação Brasileira de Futevôlei) junto à FSMFv, com chancela da FIFv (Federação Internacional de Futevôlei). A entrada é gratuita. Outra opção para acompanhar as partidas é por meio das transmissões ao vivo no canal oficial da CBFv no YouTube (clique aqui para acessar).

Serviço:

Superliga Brasil de Futevôlei 3x3 22023 - Etapa Centro-Oeste

Local: Gilson Treinamento de Voleibol - R. José Bonifácio, 45 – Vila Planalto - Campo Grande (MS)