Superliga C de vôlei masculino começa domingo no Guanandizão

Guanandizão em Campo Grande / Governo de MS

Campo Grande será sede, a partir de domingo (3), de uma das etapas mais importantes do calendário do voleibol nacional. A Cidade Morena recebe a Superliga C Masculina – Etapa Centro-Oeste, competição que reúne equipes dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal até a próxima quinta-feira (7). Todos os jogos acontecem no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), com entrada gratuita para o público.

A Superliga C é considerada uma das principais portas de entrada para a elite do vôlei brasileiro, garantindo ao time campeão uma vaga na Superliga B da temporada 2026. A competição é realizada pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), com organização local da FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul). O evento tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer).