Surdoatletas disputam Campeonato Brasileiro de Ciclismo e Mountain Bike

Bruno Rezende/arquivo

Campo Grande será palco do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Mountain Bike para atletas surdos, no sábado (19) e domingo (20). O evento, que reúne ciclistas de várias partes do país, busca promover a prática esportiva entre surdoatletas, incentivando a inclusão e o desenvolvimento no esporte.

A competição é organizada pela CBDS (Confederação Brasileira de Desportos de Surdos) junto à FDSMS (Federação Desportiva dos Surdos de Mato Grosso do Sul), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

No sábado (19), ocorrerão as disputas de ciclismo de estrada, com as modalidades de 1.000 metros sprint e individual contrarrelógio. A competição contará com a participação de surdoatletas de seis federações nas categorias masculino e feminino: Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba e Rio de Janeiro.

Já no dia domingo (20), será a vez da competição de Mountain Bike, com surdoatletas representando oito federações. As provas acontecerão nas categorias masculino e feminino, com atletas de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina, Paraíba, Paraná e Bahia. Cerca de 30 atletas estão confirmados, com três representantes sul-mato-grossenses.

A cerimônia de abertura será realizada na sexta-feira (18), às 14 horas, no prédio da Setesc. Segundo Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, é um orgulho para o estado receber competições de caráter inclusivo, oferecendo suporte necessário aos atletas.

“Esse campeonato é de grande relevância, pois é classificatório para o Mundial de Ciclismo. A Fundesporte tem imenso prazer em colaborar com a organização de um evento dessa magnitude. Ele faz parte do nosso planejamento anual, com o objetivo de fomentar o ciclismo e os esportes voltados à comunidade surda”, afirmou.

Adriano Gianotto, presidente da FDSMS, espera que os atletas tenha bom desempenho na competição. “Meu desejo é que os atletas alcancem alta performance no ranking e possam, futuramente, garantir a bolsa atleta. Este evento, realizado pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, é fundamental para o ranking nacional e internacional das modalidades”, ressaltou.

Os vencedores do campeonato terão a chance de se classificar para a Surdolimpíada Internacional, que ocorrerá entre os dias 15 e 26 de novembro de 2025, em Tóquio, no Japão.

Confira o percurso da competição de mountain bike (clique para acessar) e do competição de ciclismo de estrada (clique para acessar).

Confira a programação do Campeonato Brasileiro de Ciclismo e Mountain Bike:

Sexta-feira (18)

14h – Cerimônia de abertura

14h30 – Entrega dos kits

15h – Congresso técnico

Local: Setesc – Memorial da Cultura e Cidadania “Apolônio de Carvalho” – 6º andar – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro

15h30 – Saída para reconhecimento do local de prova no Parque dos Poderes. O reconhecimento do percurso de mountain bike é opcional para os atletas.

Sábado (19)

Prova de ciclismo de estrada (speed), seguida da cerimônia de premiação

Horário: 15h

Local: em frente à SAD (Secretaria de Estado de Administração) – Av. Desembargador José Nunes da Cunha – Parque dos Poderes

Domingo (20)

Prova de mountain bike, seguida da cerimônia de premiação

Horário: 7h

Local: Praça José Abrão – R. Arnaldo Horta, 79 – Conj. José Abrão