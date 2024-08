Taekwondo: Henrique Marques e Caroline Santos ficam fora do pódio

O taekwondo do Brasil encerrou com uma medalha de bronze a participação nos Jogos Olímpicos de Paris.Nesta sexta-feira (9), dia seguinte à conquista da medalha pelo paraibano Edival Marques, o Netinho, foi a vez de Caroline Santos, a Juma, e de Henrique Marques estrearem no ringue montado no Grand Palais, museu adaptado para receber a competição.

Na categoria até 67 quilos para mulheres, Caroline Santos teve como adversária Sasikarn Tongchan, da Tailândia. A brasileira acabou derrotada por 2 a 0 e precisava aguardar pelo desempenho da tailandesa para saber se teria o direito de disputar a repescagem. Isso aconteceria caso Tongchan chegasse à final. Mas a atleta da Tailândia foi derrotada nas quartas de final, o que causou a eliminação automática da brasileira.

A situação foi parecida com a de Henrique Marques na categoria até 80 kg para homens. A diferença é que o atleta nascido na cidade de Itaboraí venceu a luta de estreia por 2 a 0 sobre Saleh El-Sharabaty e avançou para as quartas de final. No segundo combate, Henrique não conseguiu vencer o sul-coreano Seo Geo-woo, que saiu vitorioso por 2 a 0. O brasileiro passou a torcer para que Geo-woo chegasse até a luta do ouro para que pudesse ser puxado para a repescagem. Mas o atleta do Coreia do Sul foi derrotado na semifinal, deixando o brasileiro fora da briga pelo bronze.

O Brasil contou com quatro atletas na torneio de taekwondo em Paris. Além de Henrique Marques e Caroline Santos, também competiram Maria Clara Pacheco, na categoria até 57 kg para mulheres, e Edival Marques, na categoria até 80 kg para homens. Netinho conquistou o bronze vindo da repescagem. Foi a terceira medalha do país na modalidade em Jogos Olímpicos. Antes, Natália Falavigna, em Pequim 2008, e Maicon Andrade, na Rio 2016, já haviam conquistado medalhas de bronze olímpicas.

