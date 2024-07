Tênis de mesa: Calderano bate francês Lebrun e vai às quartas em Paris

Um dos grandes nomes da delegação brasileira em Paris, Hugo Calderano fez valer o favoritismo diante do anfitrião francês Alexis Lebrun. Número 6 do mundo, o carioca de 28 anos avançou às quartas de final, após derrotar Lebrun (16º no ranking) por por 4 sets a 1 (parciais de 3/11, 11/5, 11/6, 11/3, 11/8). O brasileiro volta a jogar na quinta-feira (1º), em horário que ainda será definido, em busca de uma inédita vaga na semifinal olímpica. O adversário será o sul-coreano Woojin Jang.



Nem o apoio maciço da torcida na arena Paris Sul foi suficiente para impedir a vitória do carioca nas oitavas. O duelo não começou bem para o brasileiro. No primeiro set, o francês esteve melhor e venceu com tranquilidade por 11/3. Hugo devolveu na segunda parcial, vencendo por 11/5. O terceiro set começou com Lebrun na frente. Mas logo Calderano empatou e abriu vantagem, fechando em 11/6 e virando o jogo. A parcial seguinte foi ainda mais tranquila para o brasileiro, que se aproveitou dos erros do oponente para vencer por 11/3.

O quinto set começou de maneira parecida com o anterior, com o carioca saindo na frente. Hugo chegou a abrir 8 a 4, mas o adversário se recuperou e encostou no placar fazendo três pontos consecutivos. O brasileiro então pediu tempo e se acalmou. No retorno, conseguiu fechar a parcial em 11/8 e venceu a partida por 4 sets a 1, de virada.

Com a classificação, Calderano já igualou seu melhor resultado em Jogos em sua terceira participação. Na edição de Tóquio, ele chegou até as quartas de final, quando foi derrotado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov. Por coincidência do esporte, Ovtcharov foi eliminado hoje nas oitavas em Paris após perder para o francês Felix Lebrun, irmão mais velho de Alexis Lebrun.

Número 1 do mundo é eliminado



Mais cedo, a competição do tênis de mesa teve uma zebra histórica. Pela segunda rodada, o sueco Truls Moregard derrotou o chinês Wang Chuqin por 4 sets a 1 e avançou para as oitavas de final. A vitória seria normal se o atleta eliminado não fosse o número 1 do mundo, e principal favorito à medalha de ouro em Paris.

Moregard ocupa apenas a 26ª posição na lista dos melhores do esporte. Wang estava no mesmo lado da chave de Hugo Calderano, e seria um possível adversário caso os dois avançassem para a semifinal. Na terça-feira (30), Wang Chuqin foi campeão olímpico nas duplas mistas ao lado da compatriota Sun Yingsha.

A China ainda conta na competição masculina com outro atleta, Fan Zhendong, vice-líder no ranking.mundial. Os chineses tradicionalmente dominam as competições olímpicas de tênis de mesa. Desde a inclusão da modalidade na edição de Seul, em 1988, foram 32 ouros e 60 medalhas nas disputas.

