The Blues elimina Puxaxará e avança no 74º Campeonato Amador de Aquidauana

Time do The Blues / Divulgação / LEA

Na noite de ontem, 02, o The Blues conquistou uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Puxaxará, no Estádio Mario Pinto (Noroeste), nas quartas-finais do 74º Campeonato Amador de Aquidauana.

O destaque da partida foi o atacante Henrique Papa, que marcou o gol decisivo, garantindo a classificação da sua equipe para semifinais da competição.



Além disso, ainda restam mais três jogos pelas quartas de final do Campeonato Amador. Hoje, 03, o JBS enfrenta o S.E Guanandy às 19h. Na terça-feira, dia 07, mais partidas estão previstas, com dois jogos: Racing Pantaneiro e União Bela Vista se enfrentarão às 19h, enquanto Everton FC e Juventus se encontram às 21h.