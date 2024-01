The Blues se consagra bicampeão do Campeonato Amador de Aquidauana

Time campeão / Rhobson Lima / O Pantaneiro

O The Blues, uma equipe formada em 2012, consagrou bicampeão do Campeonato Amador de Aquidauana. A conquista veio após a vitória contra a União Bela Vista por 2 a 1, no Campo do Braquearão.

A partida começou com o The Blues impondo um ritmo forte desde os primeiros minutos. O ataque lançado por Alex Índio culminou no primeiro gol da equipe, marcado pelo centroavante Tartaruga, que demonstrou habilidade e precisão.

O União Bela Vista não se deixou abalar e buscou o empate na segunda etapa do jogo. Aos 5 minutos, um pênalti marcado pelo árbitro Ademir Rocha permitiu que Felipe igualasse o placar.

Jogo disputado - Foto: Rhobson Lima

O destaque do jogo veio aos 15 minutos do segundo tempo, quando Leonardo, atacante do The Blues, entrou em campo e mudou o destino da partida. Com um chute certeiro, ele acertou o ângulo do goleiro Jadson, colocando The Blues novamente à frente no placar. Apesar dos esforços da União Bela Vista, o placar se manteve, consagrando The Blues como o grande campeão.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, Tartaruga, jogador do The Blues, expressou sua alegria pelo gol e pela conquista do título, ressaltando o trabalho técnico como um fator facilitador dentro de campo. Por outro lado, Moisés, jogador da União Bela Vista, destacou o espírito de luta e crença de sua equipe ao longo do campeonato, além de parabenizar o The Blues pela vitória honrosa e pelo futebol apresentado.



74º Campeonato Amador de Aquidauana



Além do título, The Blues levou para casa um prêmio de R$ 5 mil reais e um troféu. Já a União Bela Vista, apesar da derrota, não saiu de mãos vazias, recebendo R$ 1 mil reais e um troféu pela sua participação. Individualmente, Marcos Henrique do The Blues foi reconhecido como artilheiro do campeonato, e Jhonieder (Baldaia) do JBS foi premiado como o goleiro menos vazado, ambos recebendo R$ 250 reais cada um.

O campeonato, promovido pela Liga Esportiva de Aquidauana (LEA), contou também com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana.



Transmissão do O Pantaneiro



A grande final do Campeonato foi vibrante não só para os torcedores presentes no campo, mas também para aqueles que acompanharam de suas casas, graças à transmissão ao vivo realizada pelo O Pantaneiro. A narração de Ronaldo Regis, acompanhada pelos comentários de Antonio Pinto. A cobertura em campo ficou por conta da reportagem de Ronald Regis.

Transmissão do O Pantaneiro - Foto: Rhobson Lima



Por trás das câmeras, a transmissão contou com a direção de imagens de Ikaro Souza, além da coordenação de Rhobson Lima.



Veja o vídeo: