The Blues vence 1° Torneio da Vila em Aquidauana

Clube no último fim de semana / Divulgação

The Blues conquistou o título do 1° Torneio da Vila, em Aquidauana, após uma emocionante final contra o Atlético W.M, no último domingo, dia 14. O embate terminou empatado em 0 a 0 no tempo regulamentar, mas o The Blues garantiu a vitória nos pênaltis, sagrando-se campeão. A arbitragem ficou a cargo de Tete Mendes, Miller, Emerson Coronel e Rocha.

Com essa vitória, o The Blues adiciona mais um troféu à sua coleção, já que o clube é atual bicampeão do Campeonato Amador de Aquidauana. Além disso, o presidente do clube, Jaime Macena, destacou que a equipe está classificada para as oitavas de final do Campeonato Amador de Campo Grande, na Arena Tony Gol.

Conhecido carinhosamente como "Time da Subida" pelos torcedores. "Atualmente Bicampeão do Campeonato Amador de Aquidauana", descreve.

Classificação

1° The Blues F.C

2° Lugar Atlético WM

3° Lugar Amigos do Vilmar / Paiaguás