Time 40+ do basquete de Aquidauana é campeã no Copa União Master

Equipe de Basquete Master 40+ conquistou o título de campeão ao vencer a equipe NTB por 60 a 54 / (Foto Divulgação)

Amigos aquidauanenses, aficcionados pelo basquete, viram a idade chegar, mas decidiram não abandonar a modalidade. Decidiram inscrever duas equipes e estrear numa competição oficial: a quarta edição da Copa União Master de Basquete.

O resultado foi a conquista de campeão, na categoria 40+ e medalha de bronze na categoria 50+. As partidas da semifinal e a grande finalíssima, foram realizadas no último fim de semana (8), em Campo Grande.

Equipes de Basquete Master estrearam com ótimas conquistas na primeira competição oficial da modalidade em Campo Grande (Foto Divulgação)

Na categoria 50+, Aquidauana perdeu a semifinal para a NTB, por apenas 3 pontos: 54 a 51, e ficou com o terceiro lugar. “Mas, é válido destacar que perdemos por três pontos para uma equipe que jogou com três atletas da seleção brasileira 50+, que estará na Suiça ainda este mês, representando o Brasil no mundial master”, ameniza o atleta e coordenador das equipes, Cláudio Alviço.

Já na categoria 40+, Aquidauana ganhou de 60 a 54, também, da NTB. Coincidência ou predestinação, mas o fato é que os masters se deram bem justamente no mês em que Aquidauana volta a elite do basquete escolar em Mato Grosso do Sul.

Além do título e troféus, para os participantes o congraçamento tem muito valor também para todos os atletas (Foto Divulgação)

“Causamos uma ótima impressão na disputa da primeira competição oficial e Aquidauana é vista pelos colegas jogadores como uma equipe a ser batida nas próximas competições, sem contar com que tivemos a ilustre presença do Tio Chico, que colaborou muito com sua atuação”, constata Alviço.

Um detalhe que valoriza, ainda mais, as conquistas das equipes de Aquidauana, é o fato do início dos treinos ter sido no final do mês de janeiro deste ano. “São 15 atletas na categoria 40+ e 15 na 50+ e muitos voltaram a jogar após os 25 e outros após os 35 anos”, comenta o coordenador.

Atletas da equipe de Basquete Master 50+ iniciaram treinamentos no final de janeiro deste ano (Foto Divulgação)

A Copa começou no dia 21 de março e terminou no último dia 8 de junho, com 41 jogos sendo realizados, sempre, de sexta-feira a domingo, no Ginásio de Esportes do Clube União dos sargentos. Todos os jogos foram considerados de alto nível técnico.